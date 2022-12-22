Bodrum'da evde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiası üzerine O.K.K'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ile 101 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Evdeki düzenekler, polis kamerasınca kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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