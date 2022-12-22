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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Bodrum'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Hareket halindeki tekneyi durduran ekipler, teknedeki 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen S.B. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 75 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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