Bodrum'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Hareket halindeki tekneyi durduran ekipler, teknedeki 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen S.B. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 75 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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