Muğla'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik ekiplerince 50 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Reflektörünü tak, görünür ol, kazaya sebep olma" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçedeki 50 traktör sürücüsüne reflektör ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Ayrıca genel trafik kuralları hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Öte yandan Muğla'nın diğer ilçelerinde de traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldığı öğrenildi.





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