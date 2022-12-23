Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla Gölköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldıĞı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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