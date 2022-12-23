Bodrum'da bireysel silahlanma ve suç örgütlerine yönelik operasyonda çok miktarda silah ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bireysel silahlanma ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 21 kişiye işlem yapıldı, çok miktarda silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütlerine ve bireysel silahlanmaya yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.



Yılbaşının da yaklaşmasıyla alınan tedbirler kapsamında bir çok adrese düzenlenen operasyonlarda, uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca , 8 ruhsatsız tüfek, 6 bin 100 fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.



Yaklaşık 2 aydır süren operasyonlarda 21 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.



Öte yandan bireysel silahlanma ve suç örgütlerine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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