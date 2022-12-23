Muğla Valisi Tavlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Tavlı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi Çizgilerimiz Var" adlı karesini tercih eden Tavlı, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Vali Tavlı, çevre-yaşamda ise tercihini Ali Rıza Akkır'ın "Körfez Işıkları" fotoğrafından yana yaptı.







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