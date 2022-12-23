Fethiye’de kaçak yapı yıkımları sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Yasal işlemlerin ardından yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapıları Fethiye Belediyesi Yapı Denetim ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yıkmaya başladı.

Faralya Mahallesi’nde imara aykırı olarak bungalov, havuz ve ek dolgu alanlarının yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım esnasında Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne bağlı personeller ile zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yıkım çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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