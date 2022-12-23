Muğla'da yaz yürüyüş liderliği eğitimi veriliyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde yaz yürüyüş liderliği eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığınca, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen eğitime, 17 sporcu katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Eğitmeni Müslüm Öndeş tarafından verilen teorik ve uygulama derslerden oluşan eğitim programının sonunda, başarılı sporculara Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından belgeleri verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun da Datça'nın özellikle kaya tırmanışı alanında uluslararası ölçekte tırmanış parkurlarına sahip olduğunu söyledi.

Uzun, kaya tırmanışı ve dağcılık branşında sporcu ile kulüp sayısının arttırılması ve 2024 Paris Olimpiyatları programına dahil edilen dağcılık branşının okullarda yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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