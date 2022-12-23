Dalaman Ziraat Odası Çiftçi ürünleri satış mağazası açıldı

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MUĞLA (AA) - Dalaman Ziraat Odası Çiftçi ürünleri satış mağazasının açılışı yapıldı.

Dalaman Kaymakamlığı, Belediye ve Ziraat Odası İlçe Başkanlığı tarafından projelendirilen ve sadece çiftçilerin satış yapabileceği mağaza, Atakent Mahallesi Bülüşlü mevkisine açıldı.

Satış mağazasında çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünler ve yöresel ürünlerin satılabileceği belirtildi.

Açılışa, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, protokol, çiftçiler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, burada yaptığı konuşmada, projenin Dalaman için önemine dikkati çekerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Saylak, Muğla'nın sadece turizm potansiyeli olarak anılmasının ötesinde tarımsal potansiyele de sahip olduğu gerçekliliğiyle turizm ve tarımın birlikte gitmesi yönünde çalıştıklarını ve önemli mesafeler kat ettiklerini ifade etti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta da dünyanın en güzel ve verimli topraklarında yaşadıklarına değinerek, verimli topraklarda üretilen yöresel ürünlerin yerli ve yabancı tatilcilere de sunulmasının önem arz ettiğine işaret etti.

Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ise mağazada ilçede üretilen ürünlerinin tanıtılıp satılacağını anlattı.

Daha sonra projenin gerçekleşmesinde katkı sunanlara plaket verildi.

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