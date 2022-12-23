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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

AA

Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

MUĞLA (AA) - Marmaris'te çok sayıda kedi ve köpeğin ölüsünün bulunduğu evde temizlik yapıldı.

Armutalan Mahallesi'ndeki müstakil evde 5 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla 2 kamyon çöp çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitmişti.

Aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpeğe rastlanılması üzerine kiracı olarak oturan H.A, gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmişti.

Belediye ekipleri evde sağ kalabilen kedi ve köpekleri hayvan barınağına götürmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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