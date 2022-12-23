Bodrum'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23'ü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni botlara alarak karaya çıkardı. Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 23 yabancı uyrukluyu da yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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