Rodos'ta Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu Muğla'da sona erdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen Rodos'ta Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu tamamlandı.

Türk Tarih Kurumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma çeşitli üniversitelerden bilim insanı katıldı.

Adaların Osmanlı tarafından fethi ile yönetimi, Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimliği ve geleceği, bu bölgedeki Türklere ait mimari eserlerin korunması gibi konuların ele alındığı sempozyumda, güncel sorunlara tarihsel bilgi ve belgeler ışığında çözümler arandı.

İki gün süren sempozyumda, 7 oturum düzenlendi.

Oturumlarda, "Rodos ve Onikiada'nın Türk Egemenliğine Geçişi", "Demografik Yapı ve Kültürlerarası İlişkiler", "İtalyan İşgalinden İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Rodos ve Onikiada", "Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Bağlamında Ege", "Akdeniz, Hukuki Statü ve Yaşanılan Sorunlar", "Sosyal, Ekonomik Hayat, Asayiş, Kültür, Edebiyat ve Mimari" konu başlıklarında uzmanlar sunum yaptı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, değerlendirme ve kapanış toplantısında katılımcılara teşekkür etti.

Öte yandan, sempozyum kapsamında açılan sergiyi ziyaretçiler gezdi.

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