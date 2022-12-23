Muğla'da ÜNİLİG basketbol müsabakaları yapıldı

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MUĞLA (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun organize ettiği ÜNİLİG basketbol müsabakaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık'ta başlayan ve bugün sona eren müsabakaların kadınlar grubunda MSKÜ, Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Manisa Celal Bayar ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mücadele etti.

Erkekler grubunda ise MSKÜ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi karşılaştı.

MSKÜ Kadın Basketbol Takımı müsabakaları şampiyon olarak tamamlayarak, Süper Lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erkekler grubunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi şampiyon oldu, MSKÜ Erkek Basketbol Takımı ikinci oldu. Takımların elde ettikleri başarılarla Süper Lige yükselme gruplarında mücadele etme başarısı gösterdiği ifade edildi.

MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Aktürk, Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Özcan Saygın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nursoy, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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