Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, Hitit dönemine ait mühür, Bizans dönemine ait haç, 3 bakır antika yüzük, Osmanlı dönemine ait 47 bronz sikke, Roma dönemine ait 46 sikke, 2 obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, 2 şarjör ile 201 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda S.T. gözaltına alındı.

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