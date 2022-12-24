ABD'li sanatçı Della Miles, Muğla'da hayranlarıyla bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - ABD'li sanatçı Della Miles, Muğla'nın Ortaca ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Miles, Ortaca Belediyesine ait salonda Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk tarafından karşılandı.

Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşerek Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'nde oturan ve dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen Miles'e, Doğu Türkistan halkına verdiği destekten dolayı teşekkür edilerek Türkistan bayrağı, rozet, fular ve folklorik başlık hediye edildi.

Della Miles, konuşmasında, çektiği kliple Doğu Türkistan halkına destek olmaya çalıştığını söyledi.

Zulümleri gördükçe, duydukça çok üzüldüğünü belirten Miles, "Sadece Uygur Türkü için değil tüm dünyada insanlara yapılan bu gibi haksızlıkları duyunca üzülüyorum ve kızıyorum. Bu zulümlerin niye olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Dünya yeteri kadar büyük ve paylaşmaya kalktığımızda yeter. Niye biz bu dünyayı paylaşamıyoruz?" dedi.

Doğu Türkistan Türklerine destek olmak için Muğla'dan kampanya başlattıklarını aktaran Miles şöyle konuştu:

"Buradan 'One minute' diyoruz ve kampanyayı başlatıyoruz. Bu aslında bir başlangıçtır. Buradan insanlara 'Hey uyanın.' mesajı vardır. One minute karşı tarafa dur anlamına gelir. Bu kampanyanın içerisinde olmaktan son derece mutluyum. Herkese çağrıda bulunuyorum. Kampanyaya paranızla, gücünüzle, beyninizle, duygularınızla sahip çıkın. Hiçbir şey yapamıyorsanız dualarınızla iştirak edin. Ben bu kampanya için sonuna kadar yürümeye hazırım."

Seyit Tümtürk de sanatçının dört dakikalık kliple Doğu Türkistan'daki soykırıma, insanların hissiyatına tercüman olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mülteci ve göçmen konusunda en hassas ülkelerden birisi olduğuna dikkati çeken Tümtürk, "Bugün Doğu Türkistanlıların da en yoğun olarak göç ettiği ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bu göçün durdurulması, herkesin yaşadığı ülkelerde, doğduğu ülkelerde hür ve özgürce yaşayabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti devletinden, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün dünyadaki vicdan ehli ülkelerden bu talebimize destek bekliyoruz." diye konuştu.

Tümtürk, Miles ile ortak projeler gerçekleştirerek Türkiye ve dünya turuna çıkacaklarını, mülteci konusunda Uygurların dertlerini dinleyip Çin'in yok dediği kampları, cezaevlerini ve oradaki soykırımı incelemek için Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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