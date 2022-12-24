Muğla'da tarihi eserleri satmaya çalışan kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

İlçe merkezinde bir motosikleti takibe alıp durduran ekipler A.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 14 bronz sikke, Roma dönemine ait bir gümüş ve 2 bronz sikke ele geçirildi.

Operasyonda A.Ç. gözaltına alındı.

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