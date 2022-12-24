Muğla'da taksi şoförü kadın boşandığı eşi tarafından bıçaklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde taksi şoförlüğü yapan kadın, boşandığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

İskele Mahallesi Buxerolles Caddesi'nde arkadaşı M.G. (29) ile yürüyen Beste D. (40), boşandığı eşi K.Y. (52) ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beste D. göğüs bölgesinden bıçakla ağır yaralandı.

Datça Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilen Beste D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.