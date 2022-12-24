Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi kuruldu

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MUĞLA (AA) - Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi kurularak çalışmalarına başladı.

Dernek Başkanı Selim Yiğit ve Yönetim Kurulu üyeleri İncilay Eker, Selçuk Karabağ, Tümay Doğru, Selver Kazan ve Meltem Yılmaz, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yiğit, ziyarette yaptığı açıklamada, Muğla'nın Paleolitik Çağ’dan günümüze kesintisiz yerleşim gördüğünü, antik Karia bölgesinin zengin arkeolojik kültürel mirasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin destekleri ile 3’ü su altında olmak üzere 25 arkeolojik kazı çalışması sürdürüldüğünü belirten Yiğit, Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje çalışmaları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Yiğit, kültürel mirasın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılmasında öncü olmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Şube olarak, kültürel mirasımızın korunması için özellikle genç nesillerin eğitimi ve farkındalığının arttırılması amacıyla başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çok yönlü faaliyetlerde bulunmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise Muğla'nın çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayarak bunun yurt içi ve yurt dışında tanıtımının önemli olduğunu ifade etti.

Tavlı, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Yiğit ve beraberindekiler daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.







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