Bodrum'da Tarihi Kentler Birliği toplantısı düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Tarihi Kentler Birliği toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Tarihi Kentler Birliğince (TKB) ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Anadolu topraklarının dünyanın kuruluşundan bu yana bir misafirhane olduğuna değinerek, günümüze birçok tarihi eserin bırakıldığını ve bunların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kültürel mirasın, toplum yaşayanlarının ortak geçmişini anlatan birbirleriyle olan iletişimini güçlendirerek aralarında kuvvetli bir bağ kuran hazine olduğunu ifade etti.

Aras, Bodrum'un çok zengin bir insan kaynağına sahip olduğunu da ifade ederek, insanların ilçede barış ve özgürlük içerisinde yaşadığına dikkati çekti.

Açılış konuşmasının ardından tarihi ve kültürel değerlerin korunması yönündeki Bodrum Belediyesi'nin kentte gerçekleştirdiği ve planlanan projelerin yer aldığı sunum gerçekleştirdi.

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kıyıroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen "Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum'dan Bakmak" konulu panele, Prof. Dr. Adnan Diler, Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan ile Dr. Gökşin Ilıcalı katıldı.

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