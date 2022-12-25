Fethiye'de yangın çıkan tekne kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakım için karaya çekilen teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki yat çekek yerinde bulunan "Sebi" isimli 25 metre uzunluğundaki teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdalesi sonucu yangın söndürüldü.



Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.



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