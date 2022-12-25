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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Fethiye'de gençlerle buluştu

AA

AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Fethiye'de gençlerle buluştu

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Fethiye ilçesinde "İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda konuşan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok güvendiğini, bunu her yerde söylediğini kaydetti.

Seçimde gençlerin belirleyici olacağını dile getiren Demir, "Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oyla devletin başında göreceğiz. 6'lı masa dedikleri ve altının tamamen boş olduğu bir masada aylardan beri toplanıyorlar. Bütün millet görüyor. Buradan bir şey çıkar mı? Bakın şimdiden bunlar birbirine çelme atmaya başladı." diye konuştu.

Milletvekili olarak değil devletine, bayrağına, toprağına bağlı bir vatandaş olarak konuştuğunu ifade eden Demir, ülkenin geleceğinin Recep Tayyip Erdoğan'dan geçtiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin hiçbir beklentisi olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüdüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

"Allah ondan da razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Bu kutlu yürüyüşümüzü kimse engelleyemez. Şu anda çok iyi bir yoldayız. Sakın zerre moral bozukluğunuz olmasın. Herkes neyin ne olduğunun farkında. Savunma sanayinde yapılan hamleler karşısında tüylerim diken diken oluyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye nerden nereye geldi."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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