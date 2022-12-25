MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat oldu

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MUĞLA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığına Oğuz Akarfırat getirildi.

Akarfırat, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, MHP çatısı altında bulunan her bir ülküdaşının ilkeli hayatı, iradeli davranışı ve faziletle yoğrulmuş fikriyatıyla örnek gösterilen kişiler olduğunu söyledi.

Önceki il başkanı Mehmet Korkmaz'ın Muğla teşkilatında aldığı görevlerle devletine, milletine ve partisine hizmet ederek Muğla için çok kıymetli hizmetlerde bulunduğunu belirten Akarfırat, Korkmaz'ın başka bir göreve talip olması dolayısıyla bugün bayrak değişimi için toplandıklarını kaydetti.

Akarfırat, Türk'ün mührünün silinmemek üzere vurulduğu Türk asrının temellerinin atıldığı bir dönemde MHP İl başkanı olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.









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