Üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulunan şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da yol kontrolünde durdurulan ve üzerinden uyuşturucu kullanma aparatı çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, kontrol için bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Y.E.S, şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçtan indirildi. Sentetik uyuşturucu kullandığını itiraf eden şüpheli, cebindeki uyuşturucu kullanma aparatını jandarmaya teslim etti.



Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.



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