Muğla'da meslek lisesi öğrencileri ekmek üretimine başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan tesiste öğrenciler, taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin ihtiyacı için günde 5 bin ekmek üretiyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liseleri için hedef olarak belirlediği meslek liselerinde ekmek üretiminin Muğla'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bakanlık imkanları ile kurulan atölyede başladığını söyledi.



Ekmeğin üretim aşamasında öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin aktif görev aldığını anlatan Çay,, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası sektörde ihtiyaç duyulan nitelik ve donanıma sahip olarak iş hayatına katıldığını ifade etti.



Öğrencilerin ürettikleri ekmek ve diğer unlu mamullerle mesleki bilgi ve gelişimlerini tamamladığını belirten Çay, " Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığında kazandıkları para ile de aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Bugün için günde 5 bin ekmek üretimi ile başlayan ürün geliştirme süreci, tam kapasiteye geçildiğinde günde 10 bin ekmeğe çıkacak. Üretilen ekmekler öncelikle taşımalı eğitimde öğrenim gören ve pansiyonda konaklayan öğrencilerin yemek öğünlerinde yerini alacak." dedi.



Okul Müdürü Nuri Ceylan ise proje okulu olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlileri ile iş birliği içinde olduklarını kaydetti.



Ceylan, bilimsel yöntemlerle geliştirdikleri "Beslenme Dostu Okul Çöreğini" fırın atölyesinde seri üretimine başlayarak okul kantinlerinde satışa sunmayı hedeflediklerini kaydetti.









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