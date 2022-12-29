Zeynep Casalini, Bodrum'da konser verdi

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MUĞLA (AA) - Şarkıcı Zeynep Casalini, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Belediye Meydanı'nda yılbaşı konserleri kapsamında sahne alan Casalini, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Casalini'nin şarkılarına alanı dolduran hayranları da eşlik etti.

Yılbaşı konserleri çeşitli yerel sanatçılar ve müzik şovlarıyla 30 Aralık'a kadar devam edecek. Yeni yılın ilk dakikalarında ise sanatçı Teoman hayranlarıyla buluşarak.

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