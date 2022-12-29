Muğla'da gasp ve yağma suçundan 3 şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gasp ve yağma suçundan gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe ve Siteler Mahallesi'nde gasp ve yağma suçuna karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkalini belirleyen polis, adreslerine düzenlediği operasyonla C.Ç, S.Y. ve S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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