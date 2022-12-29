AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede temaslarda bulunan Milletvekili Gökcan, bölgedeki denizcilerle görüştü. Denizcilerden, Muğla Büyükşehir Belediyesinin liman bağlama ücretlerine yüzde 615'lik zam yaptığını öğrenen Gökcan, zammı eleştirdi.

Gökcan, Marmarisli denizcilerin konuya ilişkin sıkıntılarını dinleyerek, azmakta bağlı kayıkçılardan ve belediyeye ait marinada bağlı yatların sahiplerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına hitaben dilekçe yazmalarını isteyerek, konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Marmaris Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri, iş insanı Serkan Yazıcı'yı ve MHP Marmaris İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Gökcan, inşaat çalışmaları yüzde 75 seviyesine ulaşan Marmaris Devlet Hastanesinde de incelemelerde bulundu. Gökcan, hastanenin mayısta hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Marmaris ilçe teşkilatıyla Armutalan Mahallesi'nde bazı vatandaşları da ziyaret edip birlikte kahve içen Gökcan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Gökcan, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret ettikten sonra, ilçe kadın ve gençlik kolları teşkilatlarıyla da bir araya geldi.

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