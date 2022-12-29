Muğla'da otomobil rögar çukuruna düştü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobil rögar çukuruna düştü.

Sadık Demirci'nin kullandığı 48 D 9594 plakalı otomobil, Karaçalı Mahallesi Ömer Musa Siva Caddesi’nde açık olduğu iddia edilen rögar çukuruna düştü.

Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.













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