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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da otomobil rögar çukuruna düştü

AA

Muğla'da otomobil rögar çukuruna düştü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobil rögar çukuruna düştü.

Sadık Demirci'nin kullandığı 48 D 9594 plakalı otomobil, Karaçalı Mahallesi Ömer Musa Siva Caddesi’nde açık olduğu iddia edilen rögar çukuruna düştü.

Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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