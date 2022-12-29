Muğla'da vefat eden iş insanı Torunoğulları son yolculuğuna uğurlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden Orka Şirketler Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hacı Faik Torunoğulları'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 27 Aralık’ta 84 yaşında yaşamını yitiren Torunoğulları için Fethiye Merkez Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Aslen Karslı olan ve uzun yıllardır Fethiye'de yaşayan, Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde yatırımları bulunan Torunoğulları'nın cenaze namazını Fethiye Müftüsü Kamil Oktay kıldırdı.

Oğulları Turgut, Ali, Erdal, Ertan, Yavuz ve Aykut Torunoğulları ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Törene, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, sanatçı Onur Akın, iş insanı Mehmet Dinçerler, sinema sanatçısı Çetin Altay, Beşiktaşlı eski futbolcular Tamer Tuna ve Uğur Boral’ın yanı sıra il ve ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Torunoğulları’nın cenazesi, Ovacık Çatallar aile mezarlığında toprağa verildi.

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