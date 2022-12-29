Muğla'da kargoyla gelen elektrikli süpürgede uyuşturucu bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kargo firması üzerinden gelen elektrikli süpürgede 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla bir adrese uyuşturucu ve uyarıcı madde gönderildiği bilgisi üzerine narkotik dedektör köpeği "Coco" yardımıyla kargo gönderisi elektrikli süpürge içerisinde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla tutuklandı.

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