Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir kılıç ve uyuşturucuda kullanılan bazı aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda A.M. ve F.D. gözaltına alındı.

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