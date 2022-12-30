Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine ek 900 yataklı bina yapılacak

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Gökcan, Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan ile görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni yapılacak binanın mevcut hastaneye yürüme mesafesinde olacağını belirten Gökcan, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesinin artırımı konusunda yer tahsisi Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylandı. Hastanemizin 700 olan yatak kapasitesini 1600’e çıkartıyoruz." dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılacak Nükleer Tıp Merkezinin de kurşun kaplama ve yapı güçlendirme çalışmalarının başladığını anlatan Gökcan,

Türk Atom Enerjisi Kurumu standartlarında yapılacak çalışmaların 2023 bahar ayında tamamlanacağını dile getirdi.

Kanser hastalarına hizmet verecek "Radyasyon Onkoloji Merkezinin de aynı dönemde hizmete gireceğini ifade eden Gökcan, özelikle kanser teşhisi ve tedavisi sürecinde vatandaşların bu hizmetleri Muğla Eğitim veAraştırma Hastanesinden alabileceklerini kaydetti.

Milletvekili Gökcan, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hasta ve yakınlarının yazın sıcaktan, kış aylarında ise yağışlardan etkilenmemesi için poliklinik giriş kısmının üst bölümünün kapatılması için de gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.





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