Muğla'da engelli öğrenciler için "sanatla engelleri aşıyoruz" atölyesi düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da engelli öğrenciler düzenlenen sanatsal etkinliklerle becerilerini geliştiriyor.

"Sanatla engelleri aşıyoruz" projesi kapsamında Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden açılan atölyede çalışma başlatıldı.



Atölye çalışmalarında engelli bireyler hem üretiyor hem de gönüllü gençlerle sosyalleşiyor.



Merkezde yapılan sanat atölye çalışmalarında resim, seramik, el sanatları ve ritim çalışmalarının yanı sıra gönüllü gençler sosyal hayatta engellilere destek oluyor.



Proje ile dezavantajlı gençlerin, yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle, 16-29 yaş arası engelli bireylere edebiyat, sinema, müzik, resim, tiyatro, dijital medya ve geleneksel el sanatları gibi farklı kültür, sanat dallarında eğitimler veriliyor.



Proje kapsamında özel gereksinimi bulunan gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün üretme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.



Merkezdeki 100 gönüllü gencin ve gençlik çalışanlarının yanı sıra gençlik spor bakanlığı bünyesinde çalışan eğitmenler de görev alıyor.



Önümüzdeki günlerde "sahnede engel yok" temasıyla tiyatro eğitimlerine başlayacak olan engelli bireyler kendilerine bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

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