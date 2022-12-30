Bodrum'da yılbaşı öncesinde denetimler artırıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı öncesinde denetimler yoğunlaştırıldı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki jandarma uygulama noktasında yapılan denetimlere, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Yılmaz da katıldı.

Kaymakam Bayar, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunarak, trafik kurallarını içeren broşür dağıttı ve çikolata ikram etti. Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Bayar, sürücülere KADES konusunda tanıtım yapıp broşür verdi.

Bayar, gazetecilere, denetimlere yılbaşına az zaman kala başladıklarını söyledi.

Denetimlerin vatandaşların can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirten Bayar, "Emniyet ve jandarma bölgesinde yaklaşık 15 trafik timimiz görev alacak. Sahil Güvenlik ekiplerimiz denizde görevlerini icra edecekler. Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere 450 kişilik ekiple sahada sıkı denetimlerimiz olacak." diye konuştu.

Bazı sürücüler ve vatandaşlar da denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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