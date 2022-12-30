Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan bilgi alan Gürün, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğrafına oy veren Gürün, çevre-yaşamda Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların çok etkili ve önemli olduğunu belirten Gürün, "Burada seçtiğimiz fotoğraflarda insan var. Biraz da hekim olduğum için fotoğraflara bu gözle baktım. Özellikle "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafta engelli sporcuların başarısı gurur verici. Burada hiçbir şeyin başarı için engel olmadığını anlayabiliriz". dedi.

Körfez Işıkları fotoğrafının da anı yansıtan çok özel bir fotoğraf olduğunu vurgulayan Gürün, Fethiye Körfezi'nin gece yansımasının etkileyici olduğunu kaydetti.

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