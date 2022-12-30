Fethiye'de 2022 yılında 513 yabancı uyruklu nikah kıydırdı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 513 yabancı uyruklunun nikah kıydığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, evlendirme dairesine başvuru yapan 25 ülkeden 513 yabancı uyruklu vatandaşın nikahı kıyıldı.

Açıklamada, geçen yıl 151 yabancı uyruklu evliliğin gerçekleştiği hatırlatılarak, bu yıl sayının 3 kattan fazla arttığı kaydedildi.



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