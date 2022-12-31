Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki komiser şehit oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde görevden dönerken bulundukları otomobil tarlaya devrilen 2 komiserden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Komiser Y.Ü'nün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Y.Ü'nün yaralandığı, araçtaki komiser Ekrem Uyar'ın (29) ise olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şehit komiser Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Uyar'ın naaşı bugün Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki tören sonrası memleketi Aydın'ın Çine ilçesine gönderilecek.

Komiserlerin Bodrum'daki görevlerinden dönüş yaptıkları öğrenildi.

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