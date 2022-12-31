Marmaris'in "Şahinler"i yılbaşında vatandaşın huzuru için denetimleri sıklaştırdı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yılbaşı dolasıyla denetimlerini sıkılaştıran polis, motosikletli trafik polisleri olan "Şahinler" ile de uygulama yapacak.



Yeni yılı ilçede karşılamak isteyen turistler ve vatandaşların yılbaşında huzuru ve güveni için kamu kurumları tedbirlerini aldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği trafik ekipleri, belirli bölgelerde kontrol noktalarının yanında motorize ekipleriyle de seyir halinde 24 saat boyunca denetlemelerde bulunacak. Şüpheli durumlarda araçlar durdurularak alkol ve evrak denetiminde bulunacak.

Yeni yılın ilk saatlerinde emniyetin bütün personeli ve trafik ekipleri ilçe merkezinde, jandarma ekipleri de turistik mahallelerde kontrol noktalarında uygulama yapacak.

Marmaris Trafik Büro Amiri Mahmut Alperen Aykırı, yılbaşı öncesinde vatandaşlara uyarıda bulunarak, kendileri, aileleri ve diğer insanların can ve mal güvenliği için dikkatleri olmalarını istedi.

Sürücülerden, alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini isteyen Aykırı, "Marmaris Trafik Büro Amirliği personelleri olarak görevde olacağız. Vatandaşlarımızın, alkollü mekanlardan taksi, dolmuş gibi vasıtalarla evlerine dönmeleri, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar kazalardan uzak mutlu yıllar dileriz." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği trafik ekipleri, 2022 yılı içerisinde 110 bin 150 araç denetledi.

Denetlemelerde 20 bin 150'si alkollü araç kullanan 1200 sürücünün ehliyetlerine el konularak, toplam 2 milyon 433 bin 222 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Ayrıca 216 aday sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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