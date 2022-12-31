Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar sonucu, ilçenin Kırcağız Mahallesi'nde oturan Ö.G'nin arazisinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar kurutulmuş esrar ve kenevir tohumu, 42 litre etil alkol ve eski döneme ait olduğu değerlendirilen 50 taş parçası ele geçirildi.

Operasyonda O.G. gözaltına alındı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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