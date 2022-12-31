Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 HY 151 plakalı otomobil, Ekşilyurt Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde kontrolden çıkıp devrildi.

Ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.



Bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, diğer yaralı ise sıkıştığı yerden Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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