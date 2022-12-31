Bodrum'da evde çıkan yangında 2 kişi ellerinden hafif yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Akçaalan Mahallesi Yakarız Caddesi'ndeki bir evden dumanların çıktığı ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekipler, evin yatak odasında elektrikli battaniye nedeniyle başlayan yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Evde kiracı olarak oturduğu öğrenilen ve yangını söndürmeye çalıştıkları sırada ellerinden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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