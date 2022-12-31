Bodrum'da yılbaşı denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı öncesinde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki jandarma uygulama noktasında ekiplerce yılbaşına yönelik uygulamalara devam edildi. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında durdurulan araçlar ile şehirlerarası otobüslerde narkotik köpeği nezaretinde arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine farklı araçlardaki 5 ayrı şüphelinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeni yıla ilçede girmek isteyenler araçlarıyla Milas-Bodrum kara yolu ile ilçe merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan ilçeye son 24 saatte 15 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

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