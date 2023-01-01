Muğla'da yeni yıl konser, ses ve ışık gösterileriyle kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla, konserler, ses ve ışık gösterileriyle "merhaba" dedi.

Meydanlarda toplanan binlerce kişi, 2023'ü çeşitli etkinliklerle karşıladı.

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Pusula konser verdi. Meydanda toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.



İl protokolü, Menteşe'deki Aydın girişinde uygulama noktasında görev yapan emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

- Marmaris

Marmaris Belediyesince "Marmaris'te yeni yıl heyecanı başkadır" sloganıyla 29 Aralık'ta başlatılan yılbaşı şenliği, turistler ve vatandaşlardan ilgi gördü.

Işıklandırılan ve süslenen Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede DJ Muzo, hareketli şarkılarla ilçe sakinlerini eğlendirdi.

Daha sonra Gece Yolcuları adlı müzik grubu sahne aldı.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşların yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlik diledi.

Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki konserde kalabalık oluştu. Marmaris Belediyesinin iki yıl önce aldığı karara istinaden kutlamalarda havai fişek atılmadı.



- Bodrum

Bodrum ilçesindeki programda şarkıcı Teoman sahne aldı.

Alanı dolduranların keyifli dakikalar yaşadığı konserde, yeni yıla saniyeler kala geri sayım yapıldı.

Yerli ve yabancı turistler, 10'dan geriye sayarak 2023'e coşkuyla girdi.

- Fethiye

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda da konser verildi. Meydan, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Meydanda toplanan çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.

Polis ekipleri meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.









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