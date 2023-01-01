Muğla'da bir araçta 840 şişe kaçak içki ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da kullandığı araçta kaçak içki ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen şüphelinin ilçede durdurulan aracında arama yapan ekipler 840 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli A.S. gözaltına alındı.



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