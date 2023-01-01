Muğla'da 112'ye yılın ilk ihbarını ormanda ateş yakıldığını bildiren vatandaş yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni yılın ilk ihbarını, ormanlık alanda ateş yakan gençler olduğunu bildiren vatandaş yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni yıla merkezde görev yapan kadın personelle pasta keserek girdi.



Çalışanların yeni yılını kutlayan Gökcan daha sonra yılın ilk çağrısını yanıtladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yeni yılın ilk ihbarını, Menteşe ilçesinden ormanlık alanda ateş yakıldığını bildiren bir vatandaş yaptı.

Çağrıyı yanıtlayan Gökcan, kendisini tanıtarak başladığı ihbarı orman yangını müdahale ekiplerine yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekiplerin, ormanlık alanda piknik ateşi yakan gençlerden ateşi söndürmelerini istediği bildirildi.

Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'e özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla girmek istediklerini söyledi.

Ekiplerin önemli bir görev ifa ettiklerini ifade eden Gökcan, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılında 1 milyon 300 bin çağrı geldiğini ve acil çağrıların 67 saniye içinde ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti.



Gökcan, yeni yılın ilk çağrısını cevaplandırmasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu anlatarak, "İlk çağrıyı Menteşe ilçemizde yaşayan bir vatandaşımız yaptı. Evinin karşısındaki ormanlık alanda gençlerin ateş yaktığını söyledi. Duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür ederek ihbarını, orman yangını müdahale ekiplerine yönlendirdik." dedi.

Muğla'da asılsız çağrı oranının yüzde 90'lardan yüzde 46'ya düştüğüne işaret eden Gökcan, 2023'te Muğla 112 Çağrı Merkezi'nin İçişleri Bakanlığına ait yerli ve milli bir yazılıma geçeceğini ve çağrıların daha hızlı karşılanacağını dile getirdi.

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