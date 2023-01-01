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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'dan geçen yıl 84 ülkeye su ürünleri ihraç edildi

AA

Muğla'dan geçen yıl 84 ülkeye su ürünleri ihraç edildi

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan 2022'de 84 ülkeye 125 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 750 milyon dolar gelir sağlandı.

Kültür balıkçılığında ülkede önemli yere sahip olan Muğla'da, çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız üretiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balığın iç pazarın yanı sıra ABD, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 84 ülkeye satışı yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

- "Su ürünleri ihracatında 2023 hedefimize ulaştık"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, bölgede yetiştirilen balıkların kalitesinden dolayı tercih edildiğini, özellikle alabalıkların fileto şeklinde yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Su ürünleri ihracatında 2023 için hedeflenen 750 milyon dolar tutarına 2022'de ulaşıldığına dikkati çeken Saylak, "2021'de 97 bin 33 ton su ürünü yurt dışına satıldı ve 564 milyon dolar gelir elde edildi. 2021'e göre yüzde 40 artışla 2022'de su ürünlerinden 750 milyon dolar gelir elde ettik. Muğla'dan dünyanın 84 ülkesine balık ihracatı yapıyoruz. Japonya'dan Suudi Arabistan'a kadar balık gönderiyoruz." dedi.

- Yaklaşık 50 bin kişi istihdam ediliyor

Saylak, Muğla'daki balıkçılık faaliyetlerinin ekonomiye katkısına işaret ederek, "İhracatın büyük bölümünü çipura ve levrek oluşturdu. Son yıllarda alabalık ihracatında da önemli artış oldu. Bölgede balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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