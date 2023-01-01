Muğla'da vatandaşlar ve turistler yeni yılın ilk gününde denize girdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler yeni yılın ilk gününde sahillerde vakit geçirdi, bazıları denizde yüzdü.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle hareketlilik yaşandı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise yılın ilk gününde turistler ve vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Atatürk Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde çok sayıda kişi yürüyüş yaptı, kafelerde vakit geçirdi.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu. Aileler, piknik sandalye ve masalarını koyarak plajlarda uzun süre oturdu. Bazı turistler ve vatandaşlar ise denize girdi.

Bodrum'da da güneşli hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde bazı turist ve vatandaşlar denize girip güneşlendi.

İlçedeki çay bahçeleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında da yoğunluk oluştu.

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