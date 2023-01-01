Muğla'da iki evde yangın nedeniyle hasar oluştu

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MUĞLA (AA) - Ortaca ve Milas ilçesinde iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortaca ilçesi Ekşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkisindeki evden yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın çıkan evin sahibinin il dışında olduğu belirtildi.

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