Bodrum'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Akçaalan Mahallesi Yakarız Caddesi'ndeki bir evin yatak odasında yangın çıktı.

Evdekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarına destek verdikleri sırada yaralanan evdeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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