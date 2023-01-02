Fethiyespor, Umut Sönmez'i kadrosuna kattı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Umut Sönmez'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak İnegölspor forması giyen Sönmez ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Umut Sönmez geçmiş sezonlarda Sakaryaspor, Pendikspor, 24 Erzincanspor, Tuzlaspor, FC 08 Villingen, Adana Demirspor, Kayserispor, FC Memmingen, FC Augsburg II ve Orduspor'da da forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.